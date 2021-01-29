Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год

Индекс доверия россиян Путину рухнул до самых низких показателей за год8
- 29.01.2021, 14:29
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При этом антирейтинг главы Кремля подрос относительно цифр осени прошлого года.
Владимиру Путину доверяют 53% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса ФОМ.
Этот показатель стал самым низким за год.
Социологи фиксируют снижение рейтинга доверия к Владимиру Путину на протяжении всего января. В начале года он уже опускался до минимальных значений, сопоставимых с августом 2020 года. При этом антирейтинг президента подрос относительно цифр осени прошлого года.