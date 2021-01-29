«Навальный будет работать дрожжами революции» 1 29.01.2021, 14:44

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алексей навальный

Политолог назвал главную силу российского оппозиционера.

Политолог, научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов высказался на «Эхе Москвы» о ситуации с Алексеем Навальным в России.

«В Кремле сидят не одержимые люди»

– У этой власти нет алгоритма работы с теми, кто ведет себя не стандартно обывательски. Она два раза уже очень мощно ломалась. Она считала, что любой богатый олигарх, если придавить ему его капиталы, в общем и целом, поплывет.

Она в некоторой степени точно так же поставила перед зеркалом Ходорковского в 2003 году, когда ему надо было или идти в эту клетку или терять лицо как минимум перед всей своей командой, которая как раз оказывалась заложником в этой ситуации. И была серьезная уверенность в том, что он в эту клетку не пойдет, потому что от денег не уходят в клетку.

А он пошел в эту клетку, соответственно, поставил власть в ситуацию плохой игры, которую она вела 10 лет и, в конце концов, перед Олимпиадой по многим тысячам причин вынуждена была выйти из этой игры.

Точно так же она сломалась с Магнитским, потому что нормальный специалист, работающий на кого-то, не должен за чьи-то интересы гибнуть в тюрьме. То есть понятно, что его арестуют, что он примет на себя что-то. Тем более, вся команда, которая была связана с Магнитским, все же понимали, в чем цена вопроса.

Никто бы слова не сказал, все мечтали о том, чтобы он пошел на какое-то сотрудничество, потому что всё что будет, оно будет потом, надо оттуда выйти. А он не пошел. Вот что этим человеком двигало, почему он уперся, почему он не подписал всё, что от него просили? Непонятно.

Это вызвало кучу событий, которые до сих пор икаются и будут икаться всё дальше и дальше, потому что понятно, потому что, видимо, механизм акта Магнитского будет универсальным ответом Запада на все продолжающиеся русские эксцессы.

И точно так же произошло с Навальным…

Россией сегодня руководят нормальные советские обыватели, и у них нормальные советские, обывательские ценности, и они всех других считают по себе. И вот как раз в Кремле сидят не одержимые люди. В Кремле сидят люди, умеющие считать, любящие семейный уют, комфорт, быт и так далее…

То есть главная сила Навального – это готовность умереть.

«Навальный будет работать дрожжами революции»

― Ключевая проблема того, что сейчас происходит и произошло, это известная дилемма: что делать профессиональным революционерам в условиях отсутствия революционной ситуации? Вот что делать политикам, политологам, социальным работникам, общественным деятелям в условиях отсутствия революционной ситуации, абсолютно понятно: готовить почву, помогать, воспитывать, ждать.

…Вот тот революционер предыдущий, он как бы сказал, что «не увидеть нашему поколению, будем мы прозябать здесь, в Швейцарии, будем готовить почву». У него была все-таки идеология. И он так и не вернулся, пока там ничего не рухнуло.

А вот этот новый революционер пошел ва-банк. Он решил себя бросить.

Мой прогноз следующий, что будет происходить. Вот эффект, который вызван возвращением Навального, он будет сходить плавно на нет. Он будет по хабаровскому сценарию.

Люди не могут находиться в напряжении вечно. Это особенность мозга. Это ни плохо, ни хорошо. Люди не могут вечно находиться в напряжении, если нет выхлопа. Но эффект Навального как закваска для брожения, он будет нарастать…

Он будет работать дрожжами революции вне зависимости от того, что скажет, не скажет…

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