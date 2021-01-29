БЧБ-невеста с белорусских маршей: К весне ситуация наладится, и нас ждет много изменений 4 29.01.2021, 14:54

2,494

Инна Зайцева собирается при этом присутствовать.

В середине декабря Инна Зайцева, известная многим как БЧБ-невеста, упаковала чемоданы, села с детьми в машину и, пока муж отбывал 13 суток «за флаг на доме», уехала в Украину. Сейчас она живет в Киеве, ходит на местные акции в поддержку белорусов и мечтает поскорее вернуться домой. Когда именно это случится, она точно не знает, предполагает — весной. «Надеюсь, в Беларуси нас ждет много изменений, — улыбается Инна. — И я собираюсь при этом присутствовать», сообщает tut.by.

История БЧБ-невесты началась, «когда у людей стали забирать бело-красно-белые флаги». Инну Зайцеву эта ситуация возмутила, и она решила: лучший способ обыграть данное обстоятельство — самой стать флагом. «Вспомнила, что у меня на чердаке лежит свадебное платье, — ранее рассказывала Инна. — Муж баллончиком нарисовал на нем красную полоску — и я, как невеста, пошла гулять по городу». Сколько километров в таком наряде девушка успела «находить», не скажет никто, но то, что на мирных маршах ее образ был одним из самых заметных, — согласятся многие.

Чуть больше месяца назад Инна с сыновьями уехала в Киев. Они с друзьями сняли квартиру, муж вышел из изолятора и даже прилетал к ней на день рождения, поэтому ощущение, что «все почти в порядке», говорит, у нее есть.

— И это обескураживает, накрыла грусть-тоска. Хоть ты собирай вещи и езжай назад, бояться дальше, — описывает свои ощущения Инна. — Это посттравматический синдром. Несколько месяцев в Беларуси я жила в напряжении — суды (которые я не афишировала), штрафы, прогулки. Тело привыкло к состоянию мобилизации. Что это значит? Мышцы шеи, рук, ног напряжены, дыхание короткое, в любую минуту я была готова бежать. И вдруг — все, я в безопасности, но мое тело и мозг этого не понимают. Проходя по Киеву мимо полицейских, я до сих пор вздрагиваю. А представьте, каково тем, кто пережил насилие, посадку, допросы.

Этот «опыт» не исчезает только потому, что ты переехал в другое место. Его нужно отрефлексировать, проработать. В какой-то момент, уже здесь, в Украине, я перестала спать. Пришлось обратиться к специалисту, чтобы он выписал мне антидепрессанты и снотворное. Когда я описала свое состояние в блоге, многие написали, что ощущают что-то похожее. Знаю, что среди тех, кто уже переехал, есть люди, у которых случаются панические атаки, кто-то стал выпивать.

— Почему вы все-таки решили уехать из Беларуси?

— Первым про мой переезд заговорил папа. Когда начали забирать ярких участников мирных маршей, появилось ощущение, что круг сужается, и моя свобода, возможно, вопрос очереди. Папа стал волноваться. Потом к нам возникли вопросы по поводу флага на доме. Кроме того, мне позвонили и очень интеллигентно попросили не высовываться. Где-то за неделю до задержания мужа к нам приехали две машины с милиционерами, хотели, чтобы я проследовала с ними. Я отказалась, потому что была одна с маленькими детьми. Силовики кому-то перезвонили и спокойно ушли, но ощущение, что тучи сгущаются, у меня осталось. Мы с мужем обсудили, если так случится, что его задержат, мы с детьми уедем, чтобы он сидел и понимал: мы в безопасности.

Андрея Зайцева задержали в субботу, 12 декабря, и осудили на 13 суток за флаг на частном доме в поселке Сокол — это расценили как несанкционированный пикет. Инна стала готовиться к отъезду, собирать документы, но внутренний голос останавливал: если ты не сделала ничего противозаконного, зачем тогда уезжать?

— Я люблю свой дом, своих друзей, а тут нужно все бросить, — собеседница вспоминает, что чувствовала в тот момент. — Но друзья мне сказали: ты едешь. И я поехала, в первую очередь, из-за детей. С другой стороны, остаться и не высовываться — это для меня больше сдаться, чем уехать. Когда ты уезжаешь, ты перестаешь тратить деньги в этой стране. Это тоже в какой-то степени протест, последнее, что ты можешь сделать. На границе я переживала: пропустят ли меня, но я все прошла абсолютно спокойно.

— Почему вы выбрали Украину?

— Я не выбирала страну для жизни, я уехала туда, где нам с детьми проще какое-то время пожить. Киев в данном случае — ближайшая точка, — объясняет свой выбор Инна. — К тому же, в Киеве у меня были друзья, которые уехали раньше. Четыре дня мы пожили у них, а потом с другими приятелями сняли квартиру. Они, чуть что, всегда готовы подстраховать меня с детьми.

— Андрей к вам переезжать не собирается?

— Жена и дети у него в безопасности, зачем ему куда-то уезжать? — вопросом на вопрос отвечает собеседница. — Детям, кстати, на новом месте сразу было непросто. Эмоционально их штормило во все стороны, но теперь уже все нормально. Младшему у нас три, а старший в третьем классе. В школе я написала заявление на самоизоляцию, которую мы планируем проходить в Киеве, и объяснила, что буду обучать ребенка под свою ответственность. У нас есть программа, учебники, тетрадки — и мы занимаемся. Хорошо, что он в начальной школе, где все элементарно, и я могу ему объяснить материал.

«Мне всегда было предельно ясно, что я родилась там, где хочу жить»

В Киеве Инна с другими белорусами продолжает выходить на акции. Несмотря на то, что в Гродно, куда она приехала поддержать работников «Гродно Азот», ее задержали, а свадебное платье забрали как вещдок, по украинским улицам она продолжает гулять в белом наряде с красной полосой.

— Когда я вернулась из Гродно (Инну арестовали за одиночный пикет и дали штраф в 25 базовых. — Прим. ред.), девушки стали мне писать: предлагали свои платья. Часть из них не подходила мне по росту, другая — по фасону. Мне хотелось, чтобы новый наряд, был похож на предыдущий, чтобы сохранился силуэт. Поэтому я зашла на Куфар и купила себе платье.

— И специально привезли его в Киев?

— Когда я уезжала из Беларуси, меня мучило чувство вины, казалось, я всех бросаю. Потом я посмотрела на ситуацию с другой стороны и поблагодарила вселенную за то, что она дала мне возможность и так долго осуществлять свой протест. Все-таки я посетила немало мирных маршей, — улыбается Инна. — Интересно, что сразу, когда я вышла в Киев в белом платье, прохожие не понимали, что происходит. Потом меня показали в новостях, где я объяснила, что это значит, и теперь здесь, как в и Минске, машины мне сигналят.

— Какие настроения у белорусов, которые, как и вы, переехали в Киев?

— Могу сказать про тех, с кем я общаюсь. Первое время все, кто переезжают, находятся в состоянии депрессии, люди дезориентированы, у них рухнула вся привычная жизнь. При этом в новую жизнь они кидаться не спешат. Иначе потом будет жалко все это оставлять. С другой стороны им нужно на что-то жить. Люди устраиваются на работу, но боятся адаптироваться, потому что хотят домой. В итоге включается режим ожидания. Кажется, что вот-вот и я вернусь в Беларусь.

— Многие сожалеют о том, что ввязались в происходящие события и теперь им пришлось все бросить?

— За то время пока я в Киеве, я встретила только одного человека, который был разочарован протестом. Мы с ним долго беседовали на эту тему и сошлись на мнении, что поступить по-другому мы не могли. Мы выходили не потому что, это было нужно для чего-то, а потому что мы не могли молчать. В конце разговора я спросила у него: «Смог бы ты промолчать и остаться дома?», он говорит: «Нет». Я ответила: «О чем тогда жалеть?»

— Вы еще верите в перемены, о которых так мечтали?

— Да, только я не знаю, когда они случатся, и какие трансформации до этого нам предстоит пережить. Но чем дольше мы держимся, тем скорее эти перемены настанут.

— Почему?

— Потому что я вижу, что происходит в Минске, и горжусь белорусами.

— Вас тянет домой?

— Конечно! Я же не гастролер. Есть люди, которые ищут родину — страну удобную для жизни, а мне всегда было предельно ясно, что я родилась там, где хочу жить. Другие страны я люблю посещать только как турист. Надеюсь, к весне ситуация в Беларуси наладится, и нас ждет много изменений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».