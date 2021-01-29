Украина не будет регистрировать российскую вакцину от COVID-19 4 29.01.2021, 15:06

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Фото: ТАСС

Вакцинация в стране начнется уже в феврале.

Украина не намерена регистрировать российскую вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 29 января. По его словам, "одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации" препарата. "Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - подчеркнул министр, сообщает "Немецкая волна".

При этом вакцинация в Украине начнется в феврале, как и планировалось, заверил Степанов. Украинский министр осудил заявления ряда политиков о "призрачных шансах" на своевременное начало вакцинации. Первый этап кампании предполагает прививки почти 370 тысяч человек, заявил ранее глава украинского Минздрава.

Названы вакцины, допущенные к регистрации в Украине

В пятницу Верховная рада разрешила регистрацию вакцин против коронавируса под обязательства для экстренного медицинского применения, что позволит использовать вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.За принятие соответствующего законопроекта №4613 в целом проголосовало 280 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против использования в Украине российской вакцины против COVID-19 из-за пропагандистского фактора, напоминает "Интерфакс". "Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины<...> даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба 12 января в эфире телеканала "1+1".

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, обнаружен у 102 млн жителей планеты, свыше 2,2 млн пациентов скончались, а почти 74 выздоровели. Больше всего заражений и летальных исходов среди больных новой инфекцией приходится на США. В 42-миллионной Украине подтверждено 1 211 593 заражения, 22 479 пациентов умерли, 1 003 341 выздоровел.

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