«Хочу пенсию как в Польше, Чехии, Венгрии!»: крик души жительницы Слуцка 4 29.01.2021, 15:08

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Белорусы не доверяют пенсионной системе в нашей стране.

Случчанка резко высказалась про накопительную пенсию и «процветающую Беларусь».

Свое мнение в письме высказала читательница слуцкого издания «Курьер-инфо»:

— Хочу накопительную пенсию! Нет, не от государства. От государства 40% от средней зарплаты по стране — копейки. На эти деньги не проживешь. Хочу иметь накопительную пенсию, как во всем цивилизованном мире, — 70% от средней зарплаты. Но у нас не развита система накопительных пенсий.

Спросите у своих знакомых, у кого из них есть накопительная пенсия. «А что это такое?» — услышите в ответ. Да, бедные пенсионеры — это наше будущее. Это то, что мы заслужили за 40 лет работы на государство. Шкварка, чарка. Лишь бы не было войны. Радуйтесь!

Сложно радоваться, если жить не на что.

Хочу пенсию как в Польше, Чехии, Венгрии. За 30 лет перестройки 60% населения смогли накопить себе пенсию € 500−600 в месяц. Это не наши € 150 в месяц. О накопительной пенсии у нас не принято даже говорить, тем более реально накапливать. Отстали мы в этом вопросе давно и надолго. Зато мы живем в «процветающей Беларуси».

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