Будут ли белорусов прививать американо-немецкой вакциной от COVID-19? 10 29.01.2021, 15:40

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ФОТА: REUTERS

Отвечают представители ВОЗ.

В Беларуси уже начата кампания по вакцинации от коронавируса. Пока используется только одна вакцина — российская «Спутник V». Тем временем у наших соседей — в Польше, Литве и Латвии — прививают американо-немецкой вакциной Pfizer/BioNTech. Эта вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Есть ли шанс, что такая вакцина появится и у нас? Сегодня во время вебинара, отвечая на вопрос tut.by, об этом рассказал координатор программ по инфекционным заболеваниям регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

Оказывается, шанс, что Pfizer/BioNTech появится и в Беларуси, есть. Есть два варианта, как та или иная вакцина поступает в страну. Первый вариант — двусторонняя договоренность между страной и производителем вакцины.

— Но мы прекрасно понимаем, что когда одномоментно вакцина нужна всему населению мира, всем абсолютно странам, очень сложно в такой ситуации рассчитывать на двусторонние договоренности. Если правительства всех стран обратятся в Pfizer/BioNTech и попросят заключить контракты на поставку вакцин, это будет очень сложно удовлетворить, — объясняет Вячеслав Граньков.

Есть еще один вариант, как Pfizer/BioNTech может поступить в страну — через программу COVAX. Эту платформу в том числе координирует и Всемирная организация здравоохранения.

— 92 страны с низким или средним уровнем дохода будут поддержаны через программу COVAX. Фактически это будут донации вакцин, когда доноры будут обеспечивать поставку вакцин в эти страны. 190 стран присоединились к COVAX. К сожалению, летом, когда был крайний срок подачи заявок на вступление в COVAX, Беларусь не присоединилась к этой платформе. Но в настоящее время Министерство здравоохранения уже обратилось с просьбой рассмотреть вопрос присоединения к COVAX и в ближайшие дни эти переговоры состоятся. Мы очень надеемся, что это завершится вступлением Беларуси в COVAX, и это позволит расширить доступ к спектру вакцин, которые будут поставлены. COVAX уже подписал несколько соглашений — на вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и по мере разработки и утверждения новых вакцин будут подписываться новые контракты. Для COVAX очень важно, чтобы все вакцины, которые будут поставляться через эту платформу, были рекомендованы и одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодня ВОЗ одобрил вакцину Pfizer/BioNTech, а также дал временные рекомендации по применению вакцины Moderna и планируется в ближайшее время принятие решения по вакцине AstraZeneca. В целом сейчас в мире 63 вакцины на стадии клинической оценки и 173 — на доклинической стадии.

— Когда страна присоединяется к COVAX, она указывает свои потребности в вакцине, объем вакцин, который необходим стране. Чем больше вакцин в стране, тем это надежнее, потому что вирус постоянно меняется, вакцины могут обеспечивать защиту от разных штаммов. ВОЗ постарается помочь стране получить доступ к вакцинам разных производителей, в том числе и к Pfizer/BioNTech.

Масуд Дара, глава странового офиса ВОЗ в Беларуси, добавил, что у нас в целом создана довольно хорошая система вакцинации.

— Это единственная страна в регионе, где удалось достичь целевых значений по охвату вакцинации от гриппа. Поэтому возможности для вакцинации в Беларуси отличные, уровень иммунизации в стране хороший, в других странах есть проблемы и с корью, и с уровнем охвата. Поэтому, как только в Беларуси будет достаточное количество вакцин, мы не сомневаемся в возможности вакцинировать нужное количество людей. Но при этом нужно обсуждать разные варианты поставки вакцин. По ходу мутирования вируса некоторые вакцины утрачивают активность, это все нужно учитывать. Вопрос закупки — это один вопрос, вопрос наличия и поставки — другой вопрос, потому что даже если страны изыщут нужные ресурсы для закупки, не факт, что производители смогут обеспечить объем поставки, который предусмотрен такими соглашениями.

Напомним, сейчас в Беларуси от коронавируса прививают медиков, затем будут вакцинировать педагогов, социальных работников. В апреле, планируется, начнут прививать всех желающих, а в целом привьют 5−5,5 млн белорусов. У нас прививают российской вакциной «Спутник V». Планируется, что в первом квартале этого года будут выпускать эту же вакцину, но уже на мощностях отечественного фармпредприятия «Белмедпрепараты».

Также уже стало известно, что поставить свою вакцину нам готов Китай.

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