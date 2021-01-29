Станислав Богданкевич: Ожидаю, что Лукашенко сбежит из страны 9 29.01.2021, 15:52

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Станислав Богданкевич

Какие прогнозы для Беларуси на 2021 год дают экономисты и политологи.

В конце прошлого года правительство Беларуси заявило, что на 2021 год запланировало рост ВВП в 1,8%. Можно ли верить официальным белорусским планам, учитывая, что за последние полгода белорусские власти своими же руками уничтожили в стране бизнес-климат и внешнеэкономические связи? Рассуждения белорусских экономистов и политологов приводит «Новая газета».

«Шансов на рост экономики у Беларуси, увы, не вижу»

— В 2021 году камнем на шее белорусской экономики станет политический тупик, в котором оказалась страна, — считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Как сказал эксперт, прогнозы для Беларуси на 2021 год у него пессимистичные. — Шансов на рост экономики у Беларуси, увы, не вижу.

А вот то, насколько серьезным окажется наше падение, будет зависеть от выбранной тактики Нацбанка и правительства. Есть вариант, что все-таки включат печатный станок. Если это случится, падение экономики будет в пределах 1–2%, инфляция будет составлять 5–10%, валюта подорожает примерно на 10%, доходы населения в валютном эквиваленте при этом будут падать.

Не забываем о том, что бюджет на 2021 год принят с дефицитом. Несложно догадаться, что его придется как-то финансировать. Сделать это можно несколькими способами. Либо, опять же, напечатать деньги, либо займами, либо привлечь деньги за счет приватизации. А теперь давайте разбираться. Ни о какой приватизации речи быть не может. Если рассматривать займы, то здесь мы, грубо говоря, ограничены одним единственным кредитором — Россией. Еще есть банк ЕАРБ (Евразийский банк развития), но он, опять же, подчиняется России. Как обычно, возвращаемся к тому, что все снова зависит от доброй воли России.

Но даже если она продолжит давать Беларуси деньги, возникает вопрос: а на каких условиях?

Увы, переговоры по этому поводу ведутся совсем непрозрачно. В случае если российских кредитов не будет, придется либо сокращать расходы, либо, опять же, включать печатный станок.

«Сейчас время работает не на Лукашенко, а на сторонников перемен»

А какие прогнозы дают политологи?

— Думаю, 2021-й станет еще более драматичным, — считает политолог Александр Класковский. — Конфликт между обществом, настроенным на перемены, и политическим режимом усилится.

Популярность Лукашенко резко снизилась, уходить он не собирается, поэтому, скорее всего, он продолжит репрессивную политику. Хотя, думаю, власти будут пытаться маневрировать. Все же на них давят санкции, усугубление экономической ситуации и протесты, которые, думаю, весной возобновятся с новой силой, а, возможно, станут еще более массовыми. Есть вероятность, что освободят некоторых политических заключенных, но в целом конфликт между полицейским государством, отсталой властью и стремлением белорусов к переменам обострится. Предсказать исход этого конфликта сложно.

Сложно судить и о том, сколько еще сможет протянуть нынешняя власть. Это зависит от многих факторов — внешнеполитических и экономических. И все же в целом режим Лукашенко себя практически исчерпал. Думаю, сейчас время работает не на него, а на сторонников перемен.

А вот чего от 2021 года ожидает бывший глава Национального банка Республики Беларусь Станислав Богданкевич:

— Ожидаю смены режима и того, что он станет более демократичным и менее авторитарным. Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси. Но мгновенно все к лучшему не изменится, — сказал он.

Кстати, несмотря ни на что, Богданкевич оценивает развитие Беларуси как позитивное.

— Если смотреть на ситуацию глобально, то все события прошлого года привели к формированию белорусской нации, народ начал влиять на ситуацию в стране. И это самое важное, — добавил он.

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