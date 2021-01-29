закрыть
29 января 2021, пятница, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша

21
  • 29.01.2021, 15:56
  • 3,313
СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша
Тима Белорусских

(Обновлено) Артист под домашним арестом.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что известный белорусский рэпер Тима Белорусских был задержан в Минске с почти двумя килограммами гашиша. По информации канала, артист под домашним арестом.

Представитель Тимы Белорусских подтвердил изданию Daily Storm информацию о том, что у артиста обнаружили почти два килограмма гашиша.

Сам артист заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако госСМИ опубликовали его фото в минском РУВД и подтверждают информацию о задержании.

Тима Белорусских — псевдоним Тимофея Морозова, рэп-исполнителя из Минска. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы».

Его клипы собирают десятки миллионов просмотров на Youtube.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин