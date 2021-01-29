СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша

СМИ: Известного рэпера Тиму Белорусских задержали с почти двумя килограммами гашиша21
- 29.01.2021, 15:56
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(Обновлено) Артист под домашним арестом.
Telegram-канал Mash сообщил о том, что известный белорусский рэпер Тима Белорусских был задержан в Минске с почти двумя килограммами гашиша. По информации канала, артист под домашним арестом.
Представитель Тимы Белорусских подтвердил изданию Daily Storm информацию о том, что у артиста обнаружили почти два килограмма гашиша.
Сам артист заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако госСМИ опубликовали его фото в минском РУВД и подтверждают информацию о задержании.
Тима Белорусских — псевдоним Тимофея Морозова, рэп-исполнителя из Минска. Получил известность в 2018 году с песней «Мокрые кроссы».
Его клипы собирают десятки миллионов просмотров на Youtube.