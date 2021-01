Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи» 29.01.2021, 17:08

Владимир Зеленский

Санкции введены на три года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года о применении персональных специальных экономических санкций против китайских инвесторов Мотор Сичи. Об этом говорится в указе президента, пишет liga.net.

В дополнении к указу отмечается, что санкции сроком на три года вводятся против гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина – ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают:

– блокирование активов;

– ограничение торговых операций;

– частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

– запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

– полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с Законом;

– отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Также указываются юридические лица против которых вводятся санкции. В частности – Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Указанным компания запрещено увеличивать уставный капитал предприятий, в которых им принадлежит свыше 10%. Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных этим решением.

