Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину 29.01.2021, 17:29

Фото: Bloomberg

Премьер-министр намерен сделать прививку китайской вакциной, потому что доверяет ей больше всего.

В Венгрии местное Управление по надзору за продовольствием и медикаментами одобрило вакцину от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm. Таким образом, страна первой в ЕС пошла на такой шаг, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 29 января.

«Сегодня национальный институт фармакологии и питания одобрил вакцину Sinopharm», – сказала главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна настроена заключить сделку на покупку вакцины от Sinopharmв ближайшее время. Также он намерен сделать сеье прививку этим препаратом.

«Лично я буду ждать китайскую вакцину, которой я больше всего доверяю. Именно китайцам известно об этом вирусе дольше всего», – приводится заявление премьера на странице правительства страны в Facebook.

Ранее в Будапеште пожаловались, что поставки вакцины в рамках программы ЕС прибывают слишком медленно, с еженедельными поставками менее 100 тысяч доз. Поэтому Венгрия продолжала переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин. Первая партия вакцины от Sinopharm может включать до миллиона доз.

Также сообщалось, что Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала и решила купить российскую вакцину Спутник V. Речь шла о 2 млн доз.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом почти 365 тысяч человек, более 12 тысяч умерли.

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