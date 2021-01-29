Ученые нашли в Китае древнейший гриб 4 29.01.2021, 18:02

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Фото: University of Cincinnati

Возраст оценили примерно в 635 миллионов лет.

Об уникальном открытии сообщили американские и китайские палеонтологи. В доломитовых слоях формации Доушаньто они наткнулись на самые старые грибовидные ископаемые начала эдиакарского периода (635-541 млн лет назад), сообщает nature.com (перевод – «Вокруг Света» )

Это время совпало с окончанием сурового ледникового периода. Исследователи предположили, что древние грибы сыграли неоценимую роль в восстановлении жизни на Земле после глобального оледенения.

Микрофоссилии древнейших грибов представляют собой длинные нитевидные образования двух морфологических типов.

Тиан Ган из Технологического института Вирджинии заметил, что это могло быть ископаемое, которое ученые искали долгое время. Ведь оно поможет понять, как изменялся палеоклимат и как протекала эволюция ранних форм жизни.

Древнейшие грибы помогли планете оправиться от сурового оледенения

В начале эдиакарского периода планета возрождалась после ледникового периода. В то время океан замерз на километровую глубину. Это была невероятно суровая среда для любого живого организма. Исключение составляли лишь некоторые микроскопические формы жизни, которым удалось процветать.

Исследователи давно задавались вопросом: как Земля смогла оправиться от такого потрясения и как биосфера смогла стать больше и сложнее, чем когда-либо прежде?

Авторы научной работы предположили, что в восстановлении земной среды значимую роль сыграли грибовидные пещерные обитатели.

Исследователи пояснили, что грибы вступают в мутуалистические отношения с корнями растений. Это помогает им мобилизовать минералы, такие как фосфор. «Из-за связи с наземными растениями… грибы оказывают определяющее влияние на биохимическое выветривание, биохимический цикл и экологические взаимодействия», считают палеонтологи.

Предыдущие исследования утверждали, что земные растения и грибы сформировали симбиотические отношения около 400 миллионов лет назад. Однако открытие команды изменило понимание того, «когда эти два царства колонизировали землю», отметил профессор Шухай Сяо из Технологического института Вирджинии.

Результаты совместной работы палеонтологов этого научного центра, а также Китайской академии наук, Университета Гуйчжоу и Университета Цинциннати опубликовал журнал Nature Communications.

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