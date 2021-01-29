Производители продуктов в России резко повышают цены 5 29.01.2021, 18:20

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Надвигается «вторая волна» инфляции?

Вслед за второй волной Covid-19 на Россию надвигается вторая волна инфляции.

Российские ритейлеры начали массово получать от поставщиков уведомления о повышении отпускных цен на базовые продукты.

Под пересмотр попали кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники на продовольственном рынке.

В отдельных случаях повышение цен носит двузначный характер. Например, яйца в оптовой продаже в центре РФ подорожали на 20%.

Ситуация обсуждалась на совещании в Минмпромторге, где представители некоторых торговых сетей говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.

В декабре прошлого года власти заморозили цены на сахар и подсолнечное масло в попытке затормозить продовольственную инфляцию, которая за прошлый год разогналась в 2,6 раза и достигла 6,7%.

Тогда же правительство РФ получило расширенные полномочия по госрегулированию цен.

Если раньше кабмин был вправе вводить предельные цены на товары, подорожавшие более чем на 30% за месяц, и не имел права держать эти ограничения более 90 дней, то с января все лимиты были сняты. Теперь чиновники могут устанавливать фиксированные цены на любой срок и при любой инфляции. Пока, впрочем, правительство пытается действовать уговорами.

По словам источников «Ъ», Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети.

Обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен.

Для розничных сетей тем временем рекомендация не повышать цены превратилась в императив, говорит источник «Коммерсанта».

Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы - рост цен на топливо или сырье, указывает он. При этом сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает.

Эффекта не видит и Росстат. На основе его недельных данных получается, что годовая инфляция ускорилась еще на 0,4 п.п. с начала года и достигла 5,3%, отмечает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ускорение инфляции затрагивает уже не только продовольственный сегмент, но и непродовольственный: заметно небольшое повышение цен на топливо, лекарства, некоторую бытовую технику, констатирует он.

У производителей в обрабатывающих отраслях складываются проинфляционные ожидания, связанные с динамикой курса рубля и потенциальным ростом издержек на внешних рынках, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Что касается продовольственного рынка, то за циклом повышения цен на зерновые последует вторая волна роста издержек в производстве продуктов питания, в частности мясо-молочной продукции, указывает он: «То есть мы можем получить вторую волну со стороны этого сегмента».

Резкий всплеск инфляции не позволит Банку России понизить ключевую ставку в этом году, прогнозируют экономисты в ежемесячном опросе Bloomberg: ставка останется на отметке 4,25% как минимум до конца 2022 года на фоне восстановительного роста после пандемии и увеличившегося риска новых санкций. Ранее аналитики прогнозировали ее снижение до 4% во втором квартале этого года и рост до 4,5% к концу следующего года.

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