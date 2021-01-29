закрыть
29 января 2021, пятница, 19:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус белорусу — белорус!

  • 29.01.2021, 18:29
  • 1,035
Белорус белорусу — белорус!
фото:onliner.by

Разве мы можем не победить?

Читательница Telegram-канала «Баста!» уверена в победе белорусского народа в борьбе за свободу.

- Мне 73 года, передвигаюсь с помощью трости.

Сегодня поковыляла в магазин. Рассчитываясь на кассе обнаружила, что забыла дома кошелек. Попросила кассира отложить продукты, пока я съезжу за деньгами. Но за меня тут же расплатился молодой парень, а сумма была не малая - 34 рубля. На мое предложение вернуть ему впоследствии деньги категорически отказался.

Этого замечательного молодого человека зовут Николай. Еще раз ему огромное спасибо и дай Бог ему крепкого здоровья, успеха и удачи во всех его делах. Это был не ябатька, мы потом обменялись с ним лозунгами за Беларусь.

Ехала домой и плакала от распираемой меня гордости за наше новое поколение, вселяющее надежду и уверенность в том, что победа должна быть обязательно, иначе быть не может.

Наша нация возродилась, сплотилась, закалилась в борьбе за нашу страну. Нас без всякого сомнения, большинство. Мы сильные, честные, добрые. У нас бриллиантовая молодежь. Так разве мы можем не победить?

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин