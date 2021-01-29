Медики выяснили, почему женщины легче переносят коронавирус 1 29.01.2021, 18:38

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Это поможет в разработке вакцин.

Чуть больше года назад, когда появились первые сообщения о вспышке нового коронавируса в Китае, быстро стало ясно, что пожилые люди и мужчины наиболее подвержены риску летального исхода, пишет healthinfo.ua.

Иммунобиолог из Йельского университета Акико Ивасаки сразу поняла, что изучение различных иммунных реакций мужчин и женщин на вирус, вызывающий COVID-19, и то, как возраст влияет на эти реакции, может выявить основную биологию этого загадочного нового патогена.

«Возраст и пол - это место, где пересекаются иммунологические изменения», - сказал Ивасаки, профессор иммунобиологии и молекулярной, клеточной биологии и биологии развития Йельского университета Ивасаки, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

Например, исследователи только что обнаружили, что паттерн экспрессии гена, который контролирует врожденный иммунный ответ на вирусные инфекции, первая линия защиты от патогенов, начинает резко снижаться у мужчин в возрасте от 62 до 64 лет.

Так почему же мужчины в 1,7 раза чаще умирают от вируса, чем женщины? Исследователи говорят, что одно из первых объяснений исходит из фундаментальной биологии. У женщин две Х-хромосомы, у мужчин одна. Х-хромосомы важны, потому что они богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Хотя одна из этих Х-хромосом у женщин заглушена, в некоторых случаях ключевые гены из обеих Х-хромосом могут активировать врожденную иммунную систему, систему ранней сигнализации, которая обнаруживает патогены.

Исследования показали, что половые гормоны также играют ключевую роль в предрасположенности к неблагоприятным исходам. На мышиной модели инфекции SARS-CoV наблюдалась более высокая смертность мышей-самцов, что объяснялось защитной ролью женского полового гормона эстрогена. Присутствие эстрогена может помочь подавить ACE 2, рецептор на поверхности многих клеток, который используется SARS-CoV-2 для проникновения в клетки. И наоборот, мужской гормон андроген, по-видимому, увеличивает способность вируса инфицировать клетки.

По словам Ивасаки, раскрытие деталей различных реакций иммунной системы мужчин и женщин будет способствовать разработке вакцин и более эффективных клинических методов лечения.

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