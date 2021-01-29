ЕС запретил без разрешения экспортировать вакцины от COVID-19 1 29.01.2021, 20:13

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Есть страны-исключения.

Европейский Союз ввел экспортный контроль за вакцинами от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет «Униан».

В частности, сегодня ЕК ввела в действие требование, что экспорт вакцин от COVID-19 за пределы Евросоюза обусловливается необходимостью выдачи разрешения странами-членами ЕС. Эта мера связана с усилием для обеспечения своевременного доступа граждан стран-членов ЕС к вакцинам и из-за отсутствия прозрачности в экспорте вакцин.

При этом в список стран, которые будут при определенных условиях освобождены от требований экспорта. В списке более 90 стран.

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина и Беларусь, не будут подпадать под экспортный запрет, сообщает УП.

"ЕС исключил из этой схемы поставок вакцины для гуманитарной помощи или для стран, находящихся в программе COVAX, а также наших соседних стран", - отметили в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Защита здоровья наших граждан остается нашим первоочередным приоритетом и мы должны ввести в действие необходимые меры по обеспечению достижения этой цели. Эта открытость и механизм предоставления разрешения являются временными, и мы, безусловно, продолжим подтверждать наши обязательства в отношении стран с низким и средним уровнем дохода".

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии по направлению «Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг» Валдис Домбровскис заявил, что указанный механизм предоставления разрешения на экспорт вакцин предусматривает широкий ряд исключений для соблюдения Евросоюзом обязательств по оказанию гуманитарной помощи и защиты для поставки вакцин для соседних с ЕС стран, и тех стран, которые нуждаются в помощи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Контроль экспорта вакцин: как и сколько он будет работать

В ЕС заявляют, что экспортный контроль не является блокированием экспорта вакцин. Механизм контроля коснется экспорта вакцин в рамках специального заблаговременного соглашения о закупке вакцин.

Экспорт будет регулироваться двумя требованиями: сначала необходимо будет подавать заблаговременное извещении о намерении приобрести вакцину, а затем ожидать разрешения продажи вакцины до того момента, как вакцины будут отправлены за пределы ЕС.

Этот контроль экспорта будет действовать с 30 января по 31 марта 2021 года.

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