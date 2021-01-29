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Дзержинск вышел на вечернюю акцию

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  • 29.01.2021, 20:19
Дзержинск вышел на вечернюю акцию

Партизаны поблагодарили инициативу ByPOL.

Дзержинск благодарит инициативу ByPOL за расследование убийства Героя Беларуси Романа Бондаренко.

«Мы точно знаем, что все эти бандиты и их пособники понесут справедливое наказание», - пишут телеграм-каналу «Хартия-97» участники акции.

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