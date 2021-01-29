Олег Навальный и Любовь Соболь отправлены под домашний арест 2 29.01.2021, 20:24

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фото: pavel golovkin/ap

Суд решил, что брат Алексея Навального и юрист ФБК будут находиться под арестом до 23 марта.

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 29 января, отправил под домашний арест до 23 марта пятерых соратников российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет «Немецкая волна».

Брату арестованного оппозиционера Олегу Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, главе связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, а также участнице арт-группы Pussy Riot Марии Алехиной запрещено, в частности, покидать и менять место жительства без письменного разрешения следователя, получать и отправлять корреспонденцию, в том числе по электронной почте, а также общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, проживающих совместно с ними, и адвокатов.

Все пятеро были задержаны в течение 27 января по уголовному делу «о нарушении санитарно-эпидемиологических норм» на московской акции протеста 23 января. Оперативный штаб Москвы со ссылкой на приложение "Социальный мониторинг" подсчитал, что несколько участников митинга были заражены коронавирусом SARS-CoV-2.

Защита не могла увидеть задержанных в течение нескольких часов, подчеркнул адвокат Соболь Владимир Воронин незадолго до рассмотрения дела.

В десятках городов России и мира 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски.

Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Его обвиняют в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".

Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля. Сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.

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