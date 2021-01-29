«Истинная природа кремлевской системы раскрывается во всей своей красе» 6 29.01.2021, 23:21

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Фото: Bloomberg

Россияне столкнулись с коррупцией фараоновских масштабов.

"В интервью Le Figaro (перевод — inopressa.ru) Сергей Пархоменко, известный обозреватель радио "Эхо Москвы", публицист, правозащитник и оппозиционный интеллектуал , обсуждает "игру ва-банк" Алексея Навального и "десакрализацию Путина", которая происходит под ударами его расследований о коррупции режима "фараоновских масштабов".

"(...) Я хорошо знаю Алексея Навального, с которым дружу. Он сложный человек, очень упрямый, всецело преданный своей политической миссии. Конечно, он играет ва-банк. На него сильно повлияла попытка отравления "Новичком", жертвой которой он стал. Она сняла те ограничения, которые он все еще на себя налагал. В течение многих лет в своих расследованиях коррупции он никогда не касался Путина. Его даже в этом упрекали. Он нападал на Дмитрия Медведева, депутатов, военных, спецслужбы, бизнесменов. Но ему говорили: где Путин? Навальный отвечал: "Путин - это режим целиком, все эти люди связаны с ним. Когда я нападаю на них, я также говорю о нем". Прямую атаку, которая произвела огромный эффект, он предпринял впервые", - отмечает Пархоменко.

"Это видео посмотрела вся страна. Конечно, некоторые говорят: ну хорошо, у нас царь. У царя всегда есть помпезные экстравагантные дворцы. Но многие другие люди с отвращением относятся к подобной роскоши и коррупции, сравнивая ее с уровнем бедности в стране. Они указывают на невероятное лицемерие власти. Потому что мы в России сталкиваемся с коррупцией фараоновских масштабов! Ее размах не имеет ничего общего с 1990-ми годами, которые принято проклинать как "эпоху бандитов". Коррупция ельцинской эпохи не составляет даже 1% от того, что сегодня украдено с помощью гигантских путинских проектов!" - утверждает собеседник издания.

"(...) Навальный вышел в финал "чемпионата" борьбы против Путина. Тот факт, что Путин и его лагерь годами избегали произносить его имя, ничего не меняет. Кстати, на сайте Кремля появилась информация о телефонном разговоре президента России с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о Навальном, уникальный факт! До сих пор тишина вокруг оппозиционера носила почти религиозный характер, что подчеркивало его значимость. Но российская политика вращается вокруг противостояния этих двух человек. На недавнем заседании Госдумы все видные официальные лица вышли на трибуну, чтобы выразить свое презрение к Алексею Навальному, в соответствии с великой советской традицией. Это напоминает сталинскую традицию обличения "врага", будь то Троцкий, Каменев или Бухарин", - указывает Пархоменко.

"(...) Многие считают, что Навальному присущи авторитарные или националистические наклонности. Но я думаю, что люди, которые ставят в вину Навальному его авторитарные взгляды, не совсем понимают, в чем заключается работа политика. Политик должен создавать вокруг себя команду, управлять ею, добиваться своих целей. Однако в России существует традиция, заключающаяся в том, что оппозиция должна вести себя абсолютно противоположно власти. Если власть действует, то оппозиция должна не действовать, а просто обсуждать. Если власть проявляет железную волю, то оппозиция, прежде всего, не должна проявлять волю, а просто обсуждать еще больше. Но так заниматься политикой нельзя...", - полагает Пархоменко.

"(...) Навальный хочет стать президентом. Для него передача власти, способность сменить лидера является фундаментальным элементом демократической игры, потому что это позволяет вернуть людям возможность выбора, а власти - ее подотчетность. Помимо вопроса о демократии, на карту поставлено будущее страны в качестве республики. Но для того, чтобы эти изменения произошли, они должны поколебать основы нынешней власти. Однако пошагового "плана" изменения системы нет ни у кого. Необходимо создать критический уровень неприятия, и это не обязательно уличный протест. Например, создать альтернативные информационные пространства, где можно вырваться из сферы влияния государственной пропаганды и говорить правду. Поиск других источников понимания мира - это и есть форма гражданского действия. Понятно, что чувства 80 миллионов человек, которые посмотрели фильм Навального, не перерастут в уличные протесты миллионов людей. Но сам факт того, что эти идеи начинают проникать в их головы, уже способствовал десакрализации путинской власти", - считает Пархоменко.

(...) Говоря об отравлении Навального, Пархоменко заявил, что "(...) его захотели убить, потому что он оппозиционер номер один. Такова правда системы во всей ее грубости! Людям становится очевидно, что раскрываются не эксцессы системы, а сама ее природа. То же самое и с коррупцией. Да, мы знали, что власть коррумпирована, но не в таком гомеровском размахе! Сохранялась идея о том, что на пике власти находится царь-аскет, олицетворяющий национальные интересы. Этот миф исчез на наших глазах".

"(...) Вызревает воля к сопротивлению, особенно у молодежи. Люди протестуют против отсутствия будущего и задаются вопросом, что станут делать молодые россияне в глобальной конкуренции. Как понимать, например, то, что власти приняли закон, который ограничивает и контролирует все контакты с иностранцами в области науки и образования, на том основании, что Запад якобы нас ненавидит. Это новый интеллектуальный железный занавес! Следующим шагом станет изоляция? Или, спасаясь от ложного западного врага, мы бросимся в объятия Китая? Присоединимся к китайской цифровой стене? Для России это была бы ужасная перспектива", - резюмирует Сергей Пархоменко.

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