Назван фрукт, который продлевает молодость 2 29.01.2021, 21:42

2,960

Эксперты провели эксперимент с соком этого фрукта.

Употребление гранатового сока замедляет процесс старения, тормозит развитие заболеваний сердца и онкозаболеваний. К такому выводу пришли ученые из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology.

Как пишет «Обозреватель», они проводили эксперимент на плодовых мушках. Эффект употребления граната был очевиден. Кроме того, что у насекомых повысилась физическая активность, длительность жизни самцов насекомых увеличилась на 18%, а длительность жизни самок – на 8%.

Также ученые сообщают, что в гранате содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках. Это помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни, а также защищает от болезней сердца и онкологии.

Последний факт ранее был доказан на примере рака простаты. Его главным индикатором является простатоспецифический антиген (ПСА). Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.

Употребление 237 мл гранатового сока в день замедляет время удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев, тем самым снижая риск появления онкологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».