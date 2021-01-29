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Очередная авария в Минске: в Тракторозаводском поселке без горячей воды остались 52 дома

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  • 29.01.2021, 21:50
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Очередная авария в Минске: в Тракторозаводском поселке без горячей воды остались 52 дома

Поврежден трубопровод.

В Тракторозаводском поселке в пятницу, 29 января, без горячей воды остались 52 дома. Причина – строители повредили трубопровод на улице Клумова, пишет kp.by.

Глава Партизанского района Владимир Лебедь рассказал, что при строительстве жилого дома по улице Клумова был поврежден трубопровод горячего водоснабжения диаметром 76 мм. На данный момент вода отсутствует в 52 домах.

- Сотрудники «Минских тепловых сетей» занимаются сейчас устранением аварии, а в ЖЭУ специально были созданы аварийные бригады. Ожидается, что горячее водоснабжение появится в домах ближе в 23 часам. Будут приняты все меры по восстановлению горячей воды. Продолжится работа и в выходные дни: специалисты будут проводить развоздушивание змеевиков, - отметил Лебедь.

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