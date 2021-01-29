Рейтинг правителя РФ пробил минимум за 10 лет 4 29.01.2021, 22:02

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В некоторых регионах России фиксируется самый низкий уровень поддержки хозяина Кремля за всю историю.

Рейтинг доверия президенту России Путину пробил многолетнее «дно» на фоне протестов, которые в Москве стали самыми массовыми с 2013 года, а во многих городах побили рекорды за последние 30 лет, пишет finanz.ru.

Опрос Фонда общественное мнение, проведенный 22-24 января показал, что Путину доверяют 53% респондентов. Как отмечает Bloomberg, это самое низкое значение за все время, что ФОМ проводит исследования в нынешнем формате (с 2013 года).

Рейтинг Путина находился на 10-летнем минимуме в 55%, но вместо ожидаемого восстановления к февралю потерял еще 2 процентных пункта, констатирует политолог Илья Гращенков.

Расследование Навального запустило политический процесс, который «обернулся целевым ударом по президентскому рейтингу и лично по репутации Путина», считает Гращенков: «Особенно остро ощущается падение рейтинга власти в регионах. Лидером традиционно остаются Северо-Запад, Дальний Восток и Сибирь. В некоторых регионах фиксируется самый низкий уровень поддержки президента за всю историю - на уровне 25-35%».

«Навальный запустил лавину, - говорит экономист Евгений Гонтмахер. - Люди уже были недовольны из-за падающих доходов и пандемии». За 2020 год, согласно Росстату, россияне обеднели еще на 3,5%, а по итогам 7 посткрымских лет реальные доходы упали на 10,6% и вернулись на уровни 2010 года. Средняя зарплата в пересчете на доллары с 2013 года рухнула на 27%, а ее текущее значение - минимальное с 2009 года (670 долларов).

Закрытые опросы, проведенные для Кремля, показали растущую популярность Навального, особенно среди молодежи, говорят источники Bloomberg. На этом фоне в консенсусе элит начали проступать трещины: активно продвигается линия на жесткое подавление протестов, но это лишь увеличит недовольство, а с ним - и популярность Навального, сказал один из собеседников агентства.

«Если власть продолжит наращивать репрессивный аппарат и жестко подавлять любые протестные акции, отношение к ней грозит еще больше ухудшится», - считает Гращенков.

Жесткая реакция обусловлена тем, что охват акций стал шире, чем раньше, отмечает Наталья Зубаревич, глава исследований регионов в Московском независимом институте социальной политики.

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