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В Минске на вечернее шествие вышли жители Лебяжьего

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  • 29.01.2021, 22:04
  • 1,268
В Минске на вечернее шествие вышли жители Лебяжьего

Их поддержали водители.

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора Лукашенко.

Сегодня вечером в Минске на вечернее шествие вышли жители Лебяжьего, пишет телеграм-канал «Хартия-97».

Протестующих поддержали водители.

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