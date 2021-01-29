Стали известны наиболее типичные симптомы нового штамма коронавируса 4 29.01.2021, 22:10

2,311

иллюстрационное Фото: Getty Images

Специалисты несколько месяцев собирали данные.

Кашель, сильную усталость, боль в горле и мышцах назвали наиболее распространенными симптомами у тех, кто заразился новым, так называемым британским штаммом коронавируса. Это выводы исследования Национальной статистической службы Великобритании (ONS), пишет BBC (перевод — tut.by).

В ведомстве проанализировали 6 тысяч случаев COVID-19 среди жителей Англии. Эксперты изучили симптомы, о которых люди сообщали за неделю до положительного теста на новый штамм коронавируса, и сравнили их с реакцией на «основной» вариант. Данные собраны с середины ноября до середины января.

Из группы в 3,5 тысячи человек с новым штаммом:

- 35% жаловались на кашель,

- 32% испытывали усталость,

- 25% ощущали боль в мышцах и теле,

- 21,8% испытывали боль в горле.

Из группы в 2,5 тысячи человек с «основным» штаммом:

- 28% жаловались на кашель,

- 29% испытывали усталость,

- 21% ощущали боль в мышцах и теле,

- 19% испытывали боль в горле.

- У 16% пациентов с «британским» штаммом наблюдались искажения вкуса, - - 15% потеряли обоняние. Это немного меньше, чем ранее (18% в обоих случаях с первоначальным вариантом коронавируса).

В сравнении частоты проявления симптомов головной боли, одышки, диареи и рвоты разницы не обнаружили.

Профессор Лоуренс Янг из Уорикского университета отметил, что в новом варианте 23 изменения по сравнению с изначальным: «Некоторые могли повлиять на иммунный ответ организма и на симптомы, связанные с инфекцией». Заболевшие, видимо, сталкиваются с более быстрым развитием вируса в организме и более обширным его распространением, что может быть причиной усиления кашля, боли в теле и усталости.

Новая мутация коронавируса (впервые замеченная в сентябре) считается более заразной. Есть некоторые доказательства того, что новый штамм более смертоносный, но полных данных для такого утверждения пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».