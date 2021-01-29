В Новополоцке прошел дворовой марш 1 29.01.2021, 22:29

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иллюстрационное Фото

«Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!»

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко. Сегодня вечером на дворовой марш вышли жители Новополоцка, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Колонна скандирует - «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».

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