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В Новополоцке прошел дворовой марш

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  • 29.01.2021, 22:29
  • 1,153
В Новополоцке прошел дворовой марш
иллюстрационное Фото

«Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!»

В Беларуси продолжаются ежедневные акции против узурпатора Лукашенко. Сегодня вечером на дворовой марш вышли жители Новополоцка, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Колонна скандирует - «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».

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