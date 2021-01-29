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В августе в Сморгони выходил протестовать каждый десятый

  • 29.01.2021, 23:12
В августе в Сморгони выходил протестовать каждый десятый
иллюстрационное Фото: gomel.today

Жители города собираются ежедневно и сейчас.

Сморгонь – город Гродненской области, где в августе почти каждый десятый выходил на протесты. Жители ежедневно собираются в центре. За это на них составляют административные протоколы, заводят уголовные дела и проводят обыски.

«Здесь еще форма, оставшаяся от работы», – показывает «Белсату» свою форму Людмила Сульжицкая.

Женщина несколько лет отработала в департаменте охраны Министерства внутренних дел. Впервые ее задержали во время послевыборных протестов 9 августа. 10-го она уже вынуждена была уйти. Но форму носит до сих пор.

Сульжицкая часто выходит на улицы Сморгони. Без лозунгов или флагов. Женщина просидела несколько дней в изоляторе временного содержания и прошла через восемь судов. Девятый состоится на следующей неделе. Сульжицкая должна выплатить более ста базовых величин штрафа.

Сморгонцы до сих пор ежедневно собираются в центре города. Многие имеют несколько протоколов по статье 23.34.

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