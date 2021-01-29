Как Беларусь протестовала 29 января
- 29.01.2021, 23:25
Белорусы вышли на улицы 174 день подряд.
Сегодня 174-й день протестов в Беларуси. Жители страны выходят на акции по всей стране и намерены протестовать до окончательной победы над режимом Лукашенко.
Как Беларусь протестовала 29 января — в фото и видео телеграм-канала «Баста!»:
Вилейчане сегодня вышли в город партизанить на Центральный железнодородный вокзал и встречать приезжающих в город.
Витебск вышел в поддержку всех белорусов.
Сегодня вместе с минскими микрорайонами - Грушевкой, Розочкой и Харьковской вышли партизаны из Молодечно.
Пятничный марш в Лебяжьем, а после - небольшой концерт и танцевальный флэшмоб в одном из дворов микрорайона.
Сегодня и минский микрорайон Масюковщина вышел на вечернюю разминку перед выходными.