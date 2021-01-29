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Как Беларусь протестовала 29 января

  • 29.01.2021, 23:25
Как Беларусь протестовала 29 января
фото: телеграм-канал «Баста!»

Белорусы вышли на улицы 174 день подряд.

Сегодня 174-й день протестов в Беларуси. Жители страны выходят на акции по всей стране и намерены протестовать до окончательной победы над режимом Лукашенко.

Как Беларусь протестовала 29 января — в фото и видео телеграм-канала «Баста!»:

Вилейчане сегодня вышли в город партизанить на Центральный железнодородный вокзал и встречать приезжающих в город.

Витебск вышел в поддержку всех белорусов.

Сегодня вместе с минскими микрорайонами - Грушевкой, Розочкой и Харьковской вышли партизаны из Молодечно.

Пятничный марш в Лебяжьем, а после - небольшой концерт и танцевальный флэшмоб в одном из дворов микрорайона.

Сегодня и минский микрорайон Масюковщина вышел на вечернюю разминку перед выходными.

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