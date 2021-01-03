В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19 3.01.2021, 8:03

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Две недели назад в стране обнаружили новый штамм коронавируса.

В субботу, 2 января, в Великобритании положительные результаты тестов на COVID-19 получили 57 725 человек — это рекордное число с начала пандемии.

Как сообщает (Associated Press https://apnews.com/article/europe-england-coronavirus-pandemic-london-coronavirus-vaccine-25f9b27b40d207bb154c34d4a60f6dda), в этот день от осложнений новой инфекции умерли 445 пациентов.

Отмечается, что уже пять дней суточный прирост больных коронавирусом превышает 50 тысяч. Такие показатели почти вдвое больше тех, о которых в стране сообщали две недели назад.

Что известно о новом штамме коронавируса?

14 декабря в Минздраве Великобритании объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у старого.

Компании Moderna и Pfizer/BioNTech протестируют свою вакцину на новом штамме. В BioNTech считают, что противодействие против него можно разработать за шесть недель.В британском правительстве говорят, что пока нет оснований считать, что такой вирус будет вызывать более тяжелую форму COVID-19. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech будет защищать от нового штамма.

Несмотря на то, что десятки стран запретили авиасообщение с Британией, мутировавший вирус обнаружили в Италии, Бразилии, Сингапуре, Швейцарии, Германии, Франции, США, Южной Корее, ОАЭ и Китае.

В Нигерии обнаружили новый штамм коронавируса, не похожий на «британский». Еще один более агрессивный штамм зафиксировали в ЮАР.

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