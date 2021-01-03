Сотрудник спецбатальона МВД рассказал об утечке в WhatsApp данных о передвижениях Путина 1 3.01.2021, 8:59

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Данные собирались российскими полицейскими.

Бывший сотрудник Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД пожаловался генеральному прокурору России Игорю Краснову на то, что руководство вынуждает полицейских следить за маршрутами передвижения кортежей первых лиц государства и отправлять их в группу в мессенджере WhatsApp. С жалобой ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Центр спецназначения вместе с ФСО сопровождает кортежи высших чиновников, в том числе президента, премьер-министра, членов Совета Безопасности, главы ФСБ. В конце 2016 года командиром спецбатальона центра стал полковник полиции Анатолий Макаренков. Он поручил командирам всех восьми взводов собирать секретные данные о передвижениях первых лиц и отправлять их в группу в WhatsApp, утверждает автор жалобы, майор Василий Ветитнев.

Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными о маршрутах первых лиц существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, с которыми пообщалась Русская служба Би-би-си, в них состоит более 200 человек. В чатах хранятся позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

Сбор данных подчиненным объясняется усилением контроля за полицейскими и антикоррупционными мерами. При этом вся эта информация должна передаваться только по спецсвязи только сотрудникам ФСО и дежурному спецбатальона. В жалобе Ветитнев утверждает, что передача данных через мессенджер может нарушать секретность, так как участники чата всегда могут сделать скриншот экрана, а серверы WhatsApp находятся в США.

"Мне кажется, передача информации о передвижениях первых лиц государства в иностранный мессенджер подвергает опасности руководство нашего государства, и поэтому я решил обратиться к журналистам", - объяснил Ветитнев Би-би-си.

Сам он был отстранен от работы за нарушения при работе с секретными сведениями. В его кармане была найдена записка с кодовой таблицей с расшифровкой сообщений о маршрутах. Он объясняет свое увольнение конфликтом с начальством. Жалоба генпрокурору отправлена на рассмотрение в прокуратуру Москвы, МВД тему Би-би-си не прокомментировало.

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