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Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш в Минске

  • 3.01.2021, 9:40
  • 1,227
Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш в Минске

Погода сказочная, стоит выйти погулять.

Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске.

«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.

Видео опубликовала Charter97.org в соцсети «Твиттер».

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