Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш в Минске 3.01.2021, 9:40

1,227

Погода сказочная, стоит выйти погулять.

Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске.

«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.

Видео опубликовала Charter97.org в соцсети «Твиттер».

Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш! ✊



«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают наши читатели ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lO3kccmhNa — charter97.org (@charter_97) January 3, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».