Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш в Минске
- 3.01.2021, 9:40
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Погода сказочная, стоит выйти погулять.
Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске.
«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.
Видео опубликовала Charter97.org в соцсети «Твиттер».
Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш! ✊— charter97.org (@charter_97) January 3, 2021
«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают наши читатели ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lO3kccmhNa