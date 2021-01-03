«Беларусь сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов»
- 3.01.2021, 9:56
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Власть сама бросила спичку в подготовленный костер.
Фальсификация выборов стала детонатором протестов: власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Так оценил итоги уходящего 2020 года единый кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик. Цитаты с его оценками ситуации в Беларуси опубликовало издание udf.by.
- Год выдался действительно крысиным. Ни экономически, ни психологически он не задался, единственное, что радует – общество пробудилось, и возвращение назад невозможно, – считает Владимир Гончарик.
Почему общество взорвалось именно в 2020 год? Ведь были предыдущие 26 лет правления Лукашенко и молчание большинства?
- Недовольство копилось не один год. Фальсификация выборов сработала как детонатор, власть сама бросила спичку в подготовленный костер. Насилие еще больше разожгло народное возмущение. А новое поколение, которое пришло на смену, нынче проповедует другие ценности, кроме чарки и шкварки, – отметил политик.
- Страна сегодня – кипящий котел без выхлопных клапанов. Любая попытка еще больше закрыть их приведет к неизбежному взрыву. Силы, которые накапливаются внутри общества, не находят выхода, – констатировал Владимир Гончарик. - Судя по заявлениям последних месяцев (внешняя угроза, мятеж, цветная революция), Лукашенко неадекватно реагирует на ситуацию. Проблема заключается только в одном человеке, после решения главной проблемы – выборы и налаживание цивилизованной жизни.
С прогнозами Владимир Гончарик не торопится:
- Давайте будем оптимистами. Тем более, что наступил год Быка, а это – мощь, сила и весна.