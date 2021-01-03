В Канаде министр провинции ушел в отставку из-за отпуска на Карибах 3.01.2021, 11:20

Чиновник поехал отдыхать, когда жителей Онтарио призвали оставаться дома.

Министр финансов канадской провинции Онтарио Род Филлипс ушел в отставку после скандала вокруг его отпуска на Карибах в период действия коронавирусных ограничений на поездки.

Об этом объявил премьер-министр Онтарио Даг Форд, передает CBS.

«В то время, когда каждого жителя Онтарио просят принести жертвы, я крайне разочарован министром Филлипсом и его решением поехать за границу … После разговора с Родом Филлипсом я принял его отставку с должности министра финансов», — заявил Форд.

Увольнение Филлипса произошло примерно через 48 часов после разглашения о его отдыхе на Карибах.

В начале декабря, за неделю до объявления повторного локдауна в Онтарио, Филипс вместе с женой улетел на тропический остров Сен-Барт, несмотря на то, что и провинциальное, и федеральное правительства рекомендовали воздержаться от поездок за границу.

Во время отпуска министр постил в соцсети фото, сделанные ранее, сообщают канадские СМИ, а на одной из конференций в Зуме он появился на виртуальном фоне.

После разглашения отдыха Филипса в СМИ 29 декабря разразился скандал, и министр вынужден был досрочно вернуться из отпуска.

Филипс назвал свою поездку «бессмысленной ошибкой». Его офис распространил заявление, в котором министр извинялся за свой поступок.

«Путешествие за границу во время праздников было неправильным решением, и я еще раз искренне извиняюсь», — заявил теперь уже бывший чиновник.

Впрочем, после отставки Филипса 31 декабря он останется членом провинциального парламента, где продолжает представлять интересы жителей города Эйджакс. Должность министра финансов Онтарио уже занял Питер Бесленфалви.

В марте 2020-го года федеральное правительство Канады выдало беспрецедентную рекомендацию отказаться от всех поездок за границу, которая до сих пор действует. Из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом в двух крупнейших провинциях Канады — Онтарио и Квебеке — с 25 декабря действует локдаун.

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