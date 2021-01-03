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В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило новые случаи заражения за сутки

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  • 3.01.2021, 11:46
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В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило новые случаи заражения за сутки
Фото: ТАСС

Самая большая динамика роста заболевших — в Николаевской и Львовской областях.

В Украине на утро 3 января количество случаев коронавируса увеличилось до 1 074 093. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще в 4576 больных, из которых 1306 попали в больницы.

От последствий заражения COVID-19 умерли 18 854 жителей страны (+123 за сутки), а 728 865 преодолели вирус (+6250). Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные также сайт Совета нацбезопасности и обороны.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области – 454, Львовской – 433, Одесской – 426, Днепропетровской – 404, в г. Киев – 370. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.

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