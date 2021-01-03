Освальд не вышел на позицию 1 Алексей Мельников

3.01.2021, 12:41

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Секретный мох скрывает расхлябанность спецслужб РФ.

Много у них развелось «спец» - спецбатальон, спецсвязь. Или, на худой конец, надутое мылом, по примеру Америки слово «федеральная» (служба охраны). Уж от федерации в России давно косточки истлели, а они все крутят на чреслах этот пустой обруч. 📷

Секретный мох скрывает расхлябанность. Это вывод, который можно сделать из письма сотрудника бывшего центра спецназначения МВД, - он сопровождает главу государства и его подчиненных. Командиры всех восьми спецвзводов три года собирали секретные данные о передвижениях первых лиц государства и отправляли их в группу в WhatsApp – позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.

То ли «иностранный мессенджер» оказался на высоте – три года хранил секретные сведения, то ли никому в мире эти «секреты» о проездах российских «первых лиц» не нужны, не интересны. Никакая западная разведка не «устроила провокаций», не просочились на трассы террористы, не вышел на позицию стрелок-одиночка Освальд.

Ни к чему это барство - охрана с цветомузыкой на трассах – что ФСО, что МВД. Пусть ездят так – вообще без охраны. Как вся страна ездит. Лучше всего – сами за рулем. Больше будет скрытности – если хотят сами друг от друга прятаться. Остановился водитель на светофоре, взглянул налево и обомлел, - рядом крымский «Камаз», а там Путин в кепке по рулю пальцами барабанит, желваками водит – долго не дают «зеленый», опаздывает на самолет.

Алексей Мельников, t.me

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