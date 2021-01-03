На Бангалор на 45 минут останавливалось троллейбусное движение

На Бангалор на 45 минут останавливалось троллейбусное движение1
- 3.01.2021, 13:30
- 3,419
Что произошло?
В 10.50 на площади Бангалор в Минске произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 12, 33, 34, 37, 38, 46, 53, 92. Что случилось, рассказали в «Минсктрансе».
Троллейбус № 37 временно пошел по ул. Куйбышева, № 12, 34,92 — до разворотного кольца Толбухина. № 53 и 46 поехали по ул. Куйбышева, В. Хоружей, бульвару Шевченко до ДС Карастояновой. № 33 шел до разворотного кольца Толбухина со стороны Дражни и до 2-го кольца со стороны Одоевского
Остановка движения троллейбусов произошла из-за повреждения контактной сети.
Движение возобновлено в 11.33.