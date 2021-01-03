Игорь Лосик держит голодовку уже двадцатый день 1 3.01.2021, 13:36

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Политзаключенный прислал на свободу свой портрет.

Перед самым Новым годом в Жодинском СИЗО политзаключенного, администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика посетил адвокат. Об этом «Радыё Свабода» сообщила его жена Дарья.

«Адвокат говорит, что он чувствовал себя неплохо, у него брали анализ крови и взвешивали, правда, результатов пока нет. Пьет воду и чай, употребляет и нормогидрон для восстановления уровня солей в организме. Голодовку протеста заканчивать пока не собирается», - рассказала Дарья Лосик.

Игорь Лосик передал через адвоката, что постоянно держит перед собой фото жены Дарьи и дочери Павлинки, это ему морально помогает. Передавал поздравления с Новым годом друзьям и коллегам, он надеется на победу своего протеста, что с него снимут все фальшивые обвинения.

По словам адвоката, выглядит Игорь внешне неплохо, никаких изменений в организме не обнаружено. 3 января идет уже 20-й день его голодовки.

Письма от Игоря семье были 28 и 29 декабря. В них он прислал рождественскую открытку и собственный портрет, сделанный сокамерником.

Дарья с дочерью Павлинкой встречали Новый год у ее родителей. Девочка получила много подарков, в том числе от незнакомых людей из разных уголков Беларуси - все пытались сделать так, чтобы она почувствовала праздник, хотя и без отца.

25 июня в Барановичах, где живет Игорь Лосик с семьей, прошел обыск, после которого его задержали. В отношении блогера завели уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса.

После изолятора временного содержания его перевели в СИЗО № 1 Минска. Затем Игоря Лосика отвезли в СИЗО Жодино.

15 декабря ему предъявили новое обвинение по п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — «подготовка к участию в массовых беспорядках». В знак протеста он объявил бессрочную голодовку.

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