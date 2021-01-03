Семь любопытных фактов о шампанском 3.01.2021, 13:54

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Все, что вы не знали о самом праздничном напитке.

Ежегодно в мире выпивается около 3 млрд бокалов шампанского. И жители Шампани не упускают возможности увеличить эту цифру. Здесь пьют шампанское по любому поводу, в будни и праздники, в обеденный перерыв и на семейном торжестве, пишет «Вокруг света».

«Я пью шампанское, когда счастлива и когда грущу. Иногда я пью его, когда мне одиноко. Когда я в компании, шампанское просто необходимо. Во всех других случаях я к нему не прикасаюсь, если меня не мучает жажда» — так за всех жителей Шампани высказалась в середине XX века Эмили Боллинже, возглавлявшая фирму по производству игристого напитка.

1. Первое игристое вино произвели в области Лиму в Лангедоке, но усовершенствовали его и превратили в знаменитый на весь мир напиток именно в Шампани. В городке Отвильер, в 20 км от Реймса, келарь бенедиктинского аббатства Пьер Периньон в 1670 году придумал технологию Recoupage — купажирования (соединения нескольких сортов винограда) игристого вина, а также Boughage и Ficelage — разлития игристого вина по бутылкам и укупорки их пробкой. Аббатство (основано в 650 году), в котором экспериментировал знаменитый монах, закрыто после Великой французской революции. Его здания находятся сейчас в частной собственности. Городу принадлежит лишь церковь Святого Сидульфа, у алтаря которой и покоится Дом Периньон. Лучшим памятником бенедектинцу сегодня служат окружающие город живописные виноградники, дегустационные бары и штаб-квартиры лучших винодельческих компаний.

2. До второй половины XIX века все игристые шампанские вина были сладкими. Из-за избыточного брожения 40% бутылок взрывались, а закупщикам при отборе товара для безопасности предлагались маски, подобные тем, что носят фехтовальщики. Сухое шампанское — брют — изобрела реймская вдова Луиза Поммери. Другая реймская вдова — Николь Клико де Понсарден придумала техники Remuage — выдержки с образованием осадка и Degorgement — удаление осадка. Чтобы очистить шампанское от избытка дрожжей, бутылки сначала под углом хранят в меловых подвалах, а затем, открыв бутылку, аккуратно удаляют скопившиеся у горлышка дрожжи. Многие винодельческие компании в Реймсе используют для хранения своей продукции меловые карьеры, сохранившиеся с римских времен. Поммери, например, принадлежит 120 таких шахт и 18 км тоннелей, большая часть из них открыта для экскурсионного посещения. Реймс не только город шампанского. Здесь начиная с V века короновались 34 французских короля и их королевы. Среди них дочь князя Ярослава Мудрого — Анна Ярославна. А в ризнице собора, алтарная часть которого украшена витражами Марка Шагала, хранится славянская Библия, по легенде, привезенная княжной с родины.

3. Самые большие бутылки для шампанского носят имена персонажей Ветхого Завета:

Мелхиседек: 30 л = 40 обычным бутылкам. Мелхиседек — первосвященник и царь Салима.

Голиаф: 27 л = 36 обычным бутылкам. Голиаф — воин филистимлян, соперник библейского царя Давида.

Соломон: 18 л = 24 обычным бутылкам. Соломон — библейский царь Израиля.

Навуходоносор: 15 л = 20 обычным бутылкам. Навуходоносор — вавилонский царь, покоривший Иудею.

Балтазар: 12 л = 16 обычным бутылкам. Балтазар — вавилонский царь, в правление которого Вавилон был захвачен персами.

Салманазар: 9 л = 12 обычным бутылкам. Салманазар — ассирийский царь, воевавший с Израилем.

Мафусаил: 6 л = 8 обычным бутылкам. Мафусаил — один их библейских праотцов, проживший согласно Библии 969 лет.

Иеровоам: 3 л = 4 обычным бутылкам. Иеровоам — царь Израиля.

4. Крупнейшее в мире хранилище шампанского находится в Эперне, за что город неофициально называют «столицей шампанского». Под его улицами проходят 110 километров тоннелей, в которых находится 200 млн бутылок шампанского. Значительная часть запасов игристого вина хранится в погребах под главной улицей города — авеню де Шампань, на которой расположены штаб-квартиры известных винодельческих компаний. Эперне они облюбовали в XIX веке, когда в городе была построена железнодорожная станция, решившая проблему транспортировки бутылок с шампанского из Эперне во все уголки мира.

5. Виноград для шампанского собирают в начале сентября, раньше, чем для других вин, чтобы грозди не успели накопить сахар. Для шампанского используют три сорта винограда — «пино-нуар», «шардоне» и реже «пино-минье». Качество финального напитка определяется по пузырькам. Чем мельче пузырьки, тем оно лучше.

6. Вид пробки от шампанского приобрел со временем план города Труа, средневековой столицы Шампани. Когда-то здесь проходили знаменитые шампанские ярмарки, а местными торговцами была изобретена единица веса — тройская унция. Она равна 31,01 грамма и применяется сейчас в основном для измерения веса драгоценных металлов. Сегодня городской центр полностью сохранил свою средневековую застройку. После прогулки по узким городским улочкам и осмотра древних соборов попробуйте местный мягкий сыр шаурс (Chaource) и свиные колбаски андуйет (начинку для них предварительно вымачивают в вине). В 1560 году эти колбаски спасли жителей от армии герцога де Гиза. Голодные солдаты ворвались в город, но вместо того чтобы укрепится на позициях, они набросились на колбаски. Перерыв в битве дал возможность жителям Труа собраться силами и изгнать захватчиков.

7. Шампенуа. Так называют набор закусок, которые предлагают к шампанскому в дегустационных барах. Есть их следует слева направо, переходя от овощей к мясному рулету и сыру, заканчивая сладостями. За обедом шампанское в зависимости от вкуса подают и к закускам, и к главным блюдам (в том числе и к мясу), и с десертами. Кроме того, шампанское традиционно сочетается с хрустящими розовыми бисквитами. Изобрели их в Реймсе в 1691 году. Изначально бисквиты были белого цвета и выпекались с ванилью. Кармин (натуральный краситель из кошенили), придающий бисквиту розовый цвет, стали добавлять, чтобы замаскировать зернышки ванили. Ваниль сегодня уже не используют, а вот розовый цвет стал фирменным для реймсского печенья. Его обмакивают в бокал, чтобы сухие коржи размягчились и впитали вкус и аромат вина.

Розовые реймсские бисквиты

от Венсана Далле, шоколатье из Эперне

5 яиц

250 г сахарной пудры

5 капель кармина

240 г муки

5 г дрожжей

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром миксером в течение 3–5 минут. Добавить кармин.

Муку смешать с сухими дрожжами и просеять. Добавить к взбитым добела яйцам, хорошо перемешать кулинарной лопаткой.

Переложить смесь в кулинарный мешок. Силиконовые прямоугольные формочки аккуратно заполнить смесью. Посыпать сахарной пудрой.

Запекать 15 минут в духовке, разогретой до 180 ºС.

Остудить в течение часа и подавать к столу.

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