Европа борется против «красного газа» 1 3.01.2021, 13:53

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Российский «Газпром» терпит поражение на европейском рынке.

Спор развернулся вокруг газопровода «Северный поток — 2», который прокладывается по дну Балтийского моря и соединит напрямую Россию и Германию. Большинство перебоев в поставках российского газа в Европу после окончания холодной войны имели политическое измерение. До открытия «Северного потока — 1» в 2012 году большая часть газа шла в Европу через Украину. Когда в 2009 году государственная российская компания Газпром сократила поставки в Украину, это ударило и по ЕС, пишет норвежское издание Dagens Næringsliv (перевод — inosmi.ru).

В Восточной Европе Польша и страны Балтии видят в «Газпроме» инструмент российской внешней политики. Они опасаются, что с новым трубопроводом газ превратиться в инструмент политического давления.

Западная Европа давно воспринимает российский газ в первую очередь как товар. Однако российское вторжение в Крым в 2014 году поставило в центр внимания гибридную войну и использование торговой силы в геополитических целях.

Поэтому популярность «Северного потока — 2» падает. После покушения на лидера российской оппозиции Алексея Навального скепсис по поводу нового трубопровода крепнет и в Германии.

Как нам бороться с зависимостью от «красного газа»?

ЕС создавался как проект мира и демократии, чьей основной стратегией был либеральный внутренний рынок. Поэтому Брюссель попытался ответить на российский вызов, напрямую занявшись господствующим игроком на рынке — экспортером-монополистом «Газпромом». Благодаря регулированию энергетического рынка и закону о конкуренции ЕС принял правила поведения для экспортеров газа на внутреннем рынке и пресек злоупотребление властью со стороны российского газового гиганта — будь то в геополитических или и в финансовых целях.

Однако ЕС все чаще применяет свои общие рыночные правила конкретно против России. Все началось с «третьего энергетического пакета» 2009 года, который запретил Газпрому скупать газопроводные сети в ЕС.

В прошлом году ЕС принял новые правила, которые позволяют остановить «Северный поток — 2», но при этом возлагают ответственность на надзорные органы Германии.

Пока что ЕС действует в рамках правил, но многие требуют агрессивнее использовать свои регулирующие полномочия.

Достичь ограниченных целей в краткосрочной перспективе с помощью нормативных актов вполне возможно, но это подрывает доверие к нормативному режиму в масштабах всего ЕС. Если ЕС прекратит использовать регулирующую власть для создания успешно функционирующих рынков и перейдет к регулированию в геополитических целях, это грозит подорвать легитимность, на которой строится вся его мощь.

Решение — четко разграничить рыночную политику и политику безопасности. Вопросы рыночной политики должны решаться с помощью законов и постановлений. Вопросы политики безопасности — с помощью военных и внешнеполитических мер вплоть до экономических санкций. У ЕС имеются инструменты и для того, и для другого.

Короче говоря, ЕС должен найти волю, чтобы заявить о себе как об игроке в сфере политики безопасности. Поскольку страны ЕС могут принимать санкции лишь единогласно, это потребует незаурядных усилий.

Поэтому ЕС нужна более четкая политика безопасности.

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