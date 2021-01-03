Управленчески несостоятельный режим 1 Эль Мюрид

3.01.2021, 14:03

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Не факт, что у должностных лиц хватает мозгов, чтобы понять саму проблему.

Новогодняя история про то, как Центр специального назначения по обеспечению безопасности движения МВД годами собирал и передавал как бы секретные сведения о передвижении кортежей первых лиц государства по незащищенной связи через чаты в WhatsApp - она, история эта, лучшая иллюстрация сразу двух картинок.

Первая картинка - про техническую и технологическую отсталость нынешней России. Создать на отечественной элементной и программной базе эксклюзивную систему безопасности первых лиц в государстве нынешний режим уже не в состоянии. Кстати, не факт, что у его должностных лиц хватает мозгов, чтобы понять саму проблему. И это переводит нас ко второй картинке - ужасающей управленческой несостоятельности нынешнего режима даже в вопросах собственной безопасности.

В спешном порядке уволен начальник ГИБДД Москвы - нет ни малейших сомнений, что как раз за это, так как безопасностью высших сановников как раз и занимался спецбатальон столичного ГИБДД. Так что его начальник стал стрелочником в этой истории. Но проблема-то не в нем. Начальник ГИБДД не может создать аналог популярного мессенджера. Он про другое.

А вот кого наказывать за развал российской экономики и уничтожение собственных институтов развития - тут вопрос интересный. Уж если кого увольнять - то начинать нужно прямо с президента. И по нисходящей. Полковник Дроганов во всей этой некрасивой истории - слишком незначительная величина.

Эль Мюрид, t.me

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