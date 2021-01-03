Не коронавирус: в США выбрали главную медицинскую новость 2020 года 3.01.2021, 15:01

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Американцы удивились такому выбору.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) составил рейтинг из 5 самых главных медицинских новостей прошлого года. Коронавирус COVID-19 оказался не на первом месте. И даже не на втором, пишет unian.net.

Главная медицинская новость года по версии CDC – распространение малярийных комаров вида Anopheles stephensi. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Статья о малярийных комарах Anopheles stephensi стала главной медицинской новостью 2020 года по версии CDC. Ее опубликовали в августе во Всемирный день комаров.

В публикации говорится, что малярийные комары Anopheles stephensi являются одними из самых смертоносных животных на планете. И они начали прокладывать свой путь из родной для себя Южной Азии в Восточную Африку. Сначала этих насекомых заметили в Джибути, затем в соседней Эфиопии (2016 год), Судане (2019 год) и Сомали (2019 год).

В CDC отметили, что с момента обнаружения этих комаров в Джибути, в стране наблюдается увеличение случаев малярии в городах.

5 главных медицинских новостей года по версии CDC

Тревожное распространение вида комаров Anopheles stephensi.

Новость о том, что Южная Африка достигла значительных успехов в диагностике и лечении ВИЧ.

Ответ CDC на пандемию COVID-19.

Новость о высоких показателях туберкулеза в Намибии, что особенно опасно на фоне пандемии коронавируса, который поражает легкие.

Партнерство правительства США, CDC с министерством здравоохранения Уганды для борьбы с пандемией COVID-19.

Пользователи сети удивились такому выбору, но представители Центра никак его не прокомментировали и не рассказали, как составлялся список.

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