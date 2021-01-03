Роналду установил рекорд популярности в Instagram

Роналду установил рекорд популярности в Instagram1
- 3.01.2021, 15:22
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Португальский футболист имеет самую большую аудиторию в популярной соцсети.
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом соцсети Instagram, сообщает Transfermarkt.
Португальский футболист преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков - ему первым в мире покорилось это достижение.
Ближайшим преследователем Роналду среди всех людей является певица Ариана Гранде, у которой 214 миллионов подписчиков. У актера Дуэйна Джонсона - 209 миллионов.