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Ватикан обыграл Лукашенко

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  • Анджей Почобут
  • 3.01.2021, 16:04
  • 4,519
Ватикан обыграл Лукашенко

Власти пребывают в шоке.

А все-таки Ватикан обыграл Лукашенко. Сообщается, что Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича и назначил новым главой Католической церкви в Беларуси епископа Казимира Великосельца. Решение стало сенсационным, если бы не прочитал о нем на официальном сайте, то не поверил бы.

Это не была удобная для Лукашенко кандидатура. У епископа Великосельца твердый характер и он не будет легким партнером для режима. Думаю, что власти шокированы, а у нас появился повод для оптимизма.

Анджей Почобут, «Фейсбук»

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