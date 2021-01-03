Ватикан обыграл Лукашенко1
- Анджей Почобут
- 3.01.2021, 16:04
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Власти пребывают в шоке.
А все-таки Ватикан обыграл Лукашенко. Сообщается, что Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича и назначил новым главой Католической церкви в Беларуси епископа Казимира Великосельца. Решение стало сенсационным, если бы не прочитал о нем на официальном сайте, то не поверил бы.
Это не была удобная для Лукашенко кандидатура. У епископа Великосельца твердый характер и он не будет легким партнером для режима. Думаю, что власти шокированы, а у нас появился повод для оптимизма.
Анджей Почобут, «Фейсбук»