«Давайте творить чудеса своими руками» 3.01.2021, 16:16

Как жодинцы отметили Новый год и что пожелали соседям.

В новогоднюю ночь жители Жодино несмотря на дождливую погоду вышли во дворы, чтобы поздравить друг друга и всех белорусов с наступившим Новым годом. Ex-press.by собрал фото, которые прислали читатели.

Горожане вышли из своих домов. Несмотря на дождь они веселились во дворах и на улицах. Новогоднее поздравление записали жители одного из районов города.

В новогоднюю ночь жители Жодино делились фотографиями.

С таким флагом БЕЛАЗа встретил новый год один из сотрудников предприятия.

В разных районах, в пригородах и дворах — в самых неожиданных местах Жодино — в новогодние праздники появились большие и маленькие национальнй флаги.

Как только выпал снег, в городе появились снеговички, большие и маленькие.

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