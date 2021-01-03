В Чехии будут адаптировать иностранцев, которые планируют жить в стране 3.01.2021, 16:23

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Запущен обязательный интеграционный курс.

В Чехии с 1 января запустили обязательный адаптационно-интеграционный курс для иностранцев, которые планируют в дальнейшем жить в стране.

Об этом сообщает hromadske.ua.

Иностранцы, которые после 1 января 2021 года получили разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии или разрешение на постоянное пребывание, обязаны пройти курс по адаптации в течение года после получения разрешения.

На четырехчасовом курсе должны ознакомить с базовыми ценностями Чехии, традициями, а также правами и обязанностями, которые касаются проживания в Чехии. Кроме того, ознакомят с организациями и учреждениями, которые могут бесплатно консультировать иностранцев.

На курс необходимо зарегистрироваться онлайн, а пройти его можно в одном из 18 интеграционных центров. Он будет стоить 1500 чешских крон (почти 2000 грн). За непрохождение курса грозит штраф 10 тысяч крон (более 13 тысяч грн).

Лекции будут проходить на чешском языке, но на занятии также будут присутствовать переводчики, которые смогут перевести рассказ на английский, арабский, французский, монгольский, русский, сербский, испанский, вьетнамский и украинский языки.

Никаких тестов или экзаменов после завершения курса нет. Всем слушателям будет выдаваться удостоверение о прохождении курса.

Не нужно проходить новый курс иностранцам, которые до 1 января 2021 года уже получили вид на жительство в Чехии, а также беженцам, иностранцам, которые приехали на учебу, гражданам из стран ЕС и членам их семей.

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