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Илья Варламов: Белорусы — главные герои 2020 года

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  • 3.01.2021, 16:31
  • 2,759
Илья Варламов: Белорусы — главные герои 2020 года

Белорусский народ победил страх.

Популярный российский видеоблогер и общественный деятель Илья Варламов назвал белорусов главными героями 2020 года.

- Я знаю, у меня много зрителей и читателей из Беларуси. Хочу обратиться к ним. Друзья, вы уже победили. Вы победили свой страх, неуверенность, чувство, что ничего нельзя поменять, то, что обычно сковывает людей и позволяет разным упырям творить беспредел. Вы увидели, что вас — неравнодушных — очень много.

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