Илья Варламов: Белорусы — главные герои 2020 года

Илья Варламов: Белорусы — главные герои 2020 года1
- 3.01.2021, 16:31
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Белорусский народ победил страх.
Популярный российский видеоблогер и общественный деятель Илья Варламов назвал белорусов главными героями 2020 года.
- Я знаю, у меня много зрителей и читателей из Беларуси. Хочу обратиться к ним. Друзья, вы уже победили. Вы победили свой страх, неуверенность, чувство, что ничего нельзя поменять, то, что обычно сковывает людей и позволяет разным упырям творить беспредел. Вы увидели, что вас — неравнодушных — очень много.