Ученые определили первый живой организм на Земле 1 3.01.2021, 16:39

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Новое исследование американских специалистов.

Ученым из США в ходе исследования удалось определить предполагаемый первый живой организм на Земле. Проводилась соответствующая работа сотрудниками Института Скриппса.

По оценкам экспертов, первым сформировавшимся на планете «организмом» могла оказаться имеющая способности к самовоспроизведению смесь из ДНК и РНК. Образовалась таковая на фоне комбинации достаточно простых химических реакций, пишет lenta.ua со ссылкой на Phys.org.

Авторы работы также усомнились в достоверности гипотезы о РНК-мире, согласно которой первые репликаторы являются РНК-молекулами. Они убеждены, что РНК была чрезмерно «липкой», чтобы образованная на ее основе нить имела возможность отделиться от родительской молекулы. У современных организмов корректная репликация обусловлена наличием специальных ферментов, отсутствовавших до появления первых живых клеток.

В то же время избежать упомянутой проблемы в состоянии химерные молекулы из ДНК и РНК. Ученые нашли свидетельства, что именуемое диамидофосфатом вещество могло послужить соединяющей цепочкой между рибонуклеозидами, повторяя аналогичные действия с ДНК. Исследователи надеются, что их выводы будут способствовать появлению новых путей синтеза РНК и ДНК-молекул без ферментов.

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