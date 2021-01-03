Архиепископ Кондрусевич о своей отставке: Люди меняются, а костел остается 3 3.01.2021, 16:48

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Глава Католической церкви в Беларуси объявил о своей отставке во время мессы.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич объявил о своей отставке верующим прямо во время мессы, которую он совершил в день своего 75-летия, 3 января, в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, пишет БелаПАН.

«Вы знаете, что по каноническому праву епископ, который достиг возраста 75 лет, должен просить Папу освободить его от его обязанностей, — напомнил католический иерарх. — Сегодня в 12.00 по римскому времени, в 14.00 по белорусскому времени, Ватикан объявил, что Папа принял мою просьбу. Это реальность, от этого мы не можем убежать».

«Минско-Могилевская архидиоцезия не остается без руководителя. Апостольским администратором назначен епископ Казимир Великоселец, прошу вас принять его с открытым сердцем. Наверное, вы его хорошо знаете. Костел должен жить. Люди меняются, а костел остается. Спасибо вам всем, примите благословение», — добавил он.

Решение об отставке архиепископа Кондрусевича было опубликовано 3 января в свежем бюллетене Зала печати Святого престола. «Святой отец принял отставку от пастырского попечения, поданную архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским (Беларусь), согласно кан. 401 § 1 Кодекса канонического права и одновременно назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды, вспомогательного епископа Пинской диоцезии», — говорится в бюллетене.

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