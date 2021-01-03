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Как партизанят в Кобрине

  • 3.01.2021, 17:10
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Как партизанят в Кобрине

За свободную Беларусь для себя и своих детей!

В Кобрине продолжаются партизанские вылазки, передает «Радыё Рацыя». Активисты выходят вечерами на акции с бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами.

- Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью. Кобринские партизаны — за свободную Беларусь для себя и своих детей. Жыве Беларусь! - говорит один из участников партизанских акций.

По словам партизан, они не собираются в новом 2021-ом году останавливаться. Люди не представляют дальнейшей жизни в стране, которую захватил ОМОН и другие приспешники силовых структур.

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