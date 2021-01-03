В Литве продлили ограничение на передвижение между муниципалитетами 3.01.2021, 17:33

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Ограничения будут действовать до конца января.

В воскресенье правительство Литвы собралось на заседание, в ходе которого были изменены правила карантина, сообщает Delfi.

В документе, представленном Министерством здравоохранения Литвы, предлагается продлить ограничение на передвижение людей между муниципалитетами страны до 31 января 2021 года.

Можно будет въехать в муниципалитет по месту жительства; в другой муниципалитет — в связи со смертью близких родственников; на работу (по рабочим вопросам), если место работы находится в другом муниципалитете; в / из аэропортов, морских портов, автовокзалов; если необходимо получить услуги здравоохранения; по другим объективно обоснованным неотложным причинам, когда поездка в другой муниципалитет неизбежна.

Это ограничение не распространяется на лиц, которые являются членами одной семьи или одного домашнего хозяйства и едут в другой в муниципалитет, где они владеют недвижимостью.

3 января в Литве зарегистрировано 1239 новых случаев коронавируса, 27 человек умерли.

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