Сколько стоят рождественские каникулы-2021 в агроусадьбе? 3.01.2021, 18:21

Белорусы не могут выехать за границу, как раньше и ищут другие варианты отдыха.

Белорусы в последнее все больше и больше интересуются традициями, опытом предков. И агроусадьбы все чаще хотят такие, где можно не только поспать в деревенском доме на чистом воздухе и поесть драников, но и получить эмоции, новые знания. Оказывается, таких развлечений у нас хватает, пишет kp.by.

- Владельцы агроусадеб не просто предлагают интересный отдых, но и объединяют свои усилия, создают кластеры. Есть маршрут, который объединяет несколько усадеб. В одной могут быть какие-то мастер-классы, в другой – дегустации, в третьей – катание на лошадях и так далее, - рассказала председатель правления БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова. – Можно отметить целые районы, где благодаря таким совместным усилиям успешно развивают экотуризм: Воложинский, Кобринский, Глубокский. В последнее время акцент делается на креативную экономику. Больших денег у людей нет, инфраструктурой даже самой крутой не очень-то удивишь, а вот эмоциями, впечатлениями - да.

- В 2002 году, когда было создана наша организация, не было ничего. Сейчас в Беларуси около трех тысяч усадеб – больше, чем в Литве, Латвии. Мы очень горды этим. Да, народ очень активно отозвался, хотя поначалу было много скептических замечаний – мол, это не Польша и не Литва.

- Как эпидемия коронавируса, которая положила туристическую отрасль, отразилась на сельском туризме?

- Все не так плохо. У некоторых был и очень хороший сезон. Свадьбы никто не отменял. Они небольшие – 25-30 человек – но их по-прежнему устраивают в агроусадьбах. Многие выбирали домики в деревне для самоизоляции. Да кто-то приостановил свою деятельность до лучших времен. Но в целом лето прошло активно. И в каком-то смысле сельский туризм спас лето для граждан Беларуси. Некоторые сделали программы на свежем воздухе - какие-то спектакли, театры с рассадкой на улице, с фуршетом, мастер-классы предлагают разные, походы, байдарки. Люди активно поехали в деревню.

- На Новый год тоже поехали? Владельцы усадеб не стали с гостей драть три шкуры, пользуясь тем, что многие не смогли выехать за границу, как это было заведено в последние годы, а выбраться все равно куда-то хочется?

- Нет, все понимают ситуацию, и цены остались приемлемыми. Конечно, все зависит от уровня усадьбы. Но праздничный ужин, ночлег и завтрак за 100-120 рублей с человека – это реально. Выбор очень большой и найти отдых по карману не проблема. А на праздники в усадьбы люди поехали. И россияне, которые у нас традиционно отмечали Новый год, тоже всеми правдами и неправдами приехали. Только компании сейчас поменьше, чем раньше. Шведские партнеры рассказывают, у них есть даже ограничения по количеству людей, которые могут встретиться в усадьбе - две семьи, либо четыре человека. И не более того.

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