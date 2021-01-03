Как избавиться от похмелья? 1 3.01.2021, 18:46

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Вылечить похмелье нельзя, его можно только пережить.

С похмельным синдромом, пожалуй, хоть раз в жизни сталкивался каждый человек. Вне зависимости от пола, возраста и расы. Esquire предлагает несколько проверенных способов, которые помогут вернуться к жизни с помощью подручных средств.

Лучшее средство от похмелья — не перепивать. Как говорят специалисты, у каждого человека есть своя доза алкоголя, с которой его ферментативная система без проблем справится. Устанавливается она, правда, исключительно эмпирическим способом – то есть методом проб и ошибок. Поэтому, будем разбираться в вопросе.

Что такое похмельный синдром

Похмелье или вейсалгия (от греческого слова algia (боль) и норвежского kveis, что можно перевести как «неудобство после кутежа и невоздержанности») — это, по сути, отравление. Вызвано оно продуктами распада этанола. А поскольку находятся они не в желудочно-кишечном тракте, а в крови, то последствия обильных возлияний чувствует весь организм.

Нарушение обмена веществ. Разбираясь с последствиями алкогольной интоксикации организм расходует множество витаминов, макро- и микроэлементов.

Нарушение кислотно-щелочного баланса (ацидоз). Из-за него с утра тошнит и учащается дыхание.

Воздействие на клетки мозга. В результате химического воздействия алкоголя и ацетальдегида на следующее утро нервная система становится сверхчувствительной. Поэтому даже нормальный свет и звук вызывают боль, как если бы все было слишком ярким или громким.

Нарушение сна. Алкоголь мешает возникновению так называемых фаз «быстрого сна» у спящего. Без них выспаться невозможно. Поэтому даже после 8 — 9 часов сна человек не высыпается.

Симптомы похмелья — дрожь в руках, тахикардия, перебои в работе сердца, головная боль, головокружение, внезапная потеря устойчивости и равновесия, неприятный привкус во рту, тошнота и сложности с процессом мышления.

Важно: если симптомы становятся слишком сильными или если появляются нестандартные симптомы, вызывающие опасения лучше не рисковать, а вызвать скорую помощь.

Как говорят медики, вылечить похмелье нельзя. Его можно только пережить. Прежде всего потому, что ацетальдегид не исчезнет из организма по мановению волшебной палочки. Для этого нужно время. Однако облегчить симптомы все же возможно.

Для этого надо помочь организму избавиться от накопившегося ацетальдегида и попытаться уменьшить неприятные симптомы с помощью применения симптоматических средств.

Важно: многие медицинские препараты не предназначены для употребления в период острого похмелья. За рекомендациями по приему медикаментов лучше обратиться к врачу.

Здоровый сон

Это значительно облегчит состояние. Как мы уже говорили выше, для того, чтобы избавиться от продуктов распада алкоголя, организму нужно время. Около суток. Во сне пережить эти часы будет значительно легче.

Восстановите баланс жидкости

Важно: людям с нарушениями функции почек, сердечной недостаточностью, гипертонией, беременным женщинам и лицам, страдающим эпилепсией, нагружать организм большими объемами жидкости не стоит.

С похмелья не зря очень хочется пить. И не надо себе отказывать в этом удовольствии. Этанол обладает свойством выводить жидкость из организма. Без нее тело медленнее выводит яд. Проще говоря, обычная вода поможет организму избавиться от накопившегося ацетальдегида. А вот новая доза алкоголя – нет. Отсюда наш следующий совет.

Не похмеляйтесь

Принцип «клин клином» тут не подойдет. В организме сейчас и без того полно продуктов распада алкоголя. С одной стороны спиртосодержащие напитки действительно способны вернуть к жизни в считанные минуты. Но алкоголь «на старые дрожжи» перерабатывается гораздо быстрее, потому что печень уже выделила множество ферментов для расщепления прошлой порции. Соответственно, полегчает лишь на небольшой промежуток времени, а в целом новая порция алкоголя только все усложнит, скоренько добавив в кровь токсичных веществ.

Что пить

Минеральная вода, в отличие от простой воды, не только избавит организм от обезвоживания, но и восстановит кислотно-щелочной баланс. Правда, это относится только к щелочной или гидрокарбонатной воде. Например, «Ессентукам» или «Боржоми».

Важно: перед тем как пить, лучше выпустить из нее газ, чтобы не раздражать слизистую желудка (ей и так изрядно досталось от алкоголя) порцией углекислоты.

Рассол очень хорошо поможет снять похмелье банальный рассол. Огуречный или капустный. Не зря уже не одну сотню лет он считается лучшим средством после застолья. Рассол богат минеральными солями и витамином С, благотворно влияет на сосуды и пищеварение, служит антиоксидантом, помогает при тошноте. Если говорить научным языком, алкоголь вызывает существенное нарушение баланса электролитов, смещение кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону. Благотворное действие рассола основано на восполнении дефицита электролитов в плазме крови. В капустном рассоле еще и содержится янтарная кислота, которая необходима для нормального процесса клеточного дыхания.

Важно: ни в коем случае нельзя пить маринад. Он содержит уксус и специи, а за них желудок точно спасибо не скажет.

Зеленый чай можно приготовить с лимоном, медом или имбирем. Этот напиток ускоряет метаболизм и тонизирует. А значит поможет справиться с головной болью и тремором, а также поспособствует скорейшему выведению токсинов.

Куриный бульон прежде всего богат натрием, который, наряду с калием и хлором, является основным электролитом организма. Помимо этого он содержит калий, витамин В2, витамин В6 и множество других полезных веществ. И, наконец, он является заменителем пищи, и придает сытость.

Кисломолочные продукты – кефир, айран, йогурт, ряженка, кумыс – ваши лучшие друзья. Молочная кислота при похмелье активирует так называемый цикл Кребса. Это важное звено метаболизма, которое ускоряет переработку токсичных продуктов распада алкоголя. Молочнокислые бактерии обеспечивают организм энергией, выводят из организма токсины, защищают печень. Наконец, они благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, хорошо усваиваются организмом и эффективно восстанавливают силы.

Важно: в день похмелья не стоит употреблять более 600 мл кисломолочных продуктов.

Что есть

Важно: если аппетит категорически не просыпается, заставлять себя есть не стоит. Употреблять пищу при похмельном синдроме можно только после полной очистки органов желудочно-кишечного тракта от токсинов, алкоголя и других остатков вечернего застолья.

Супы, в составе которых есть квашеная капуста, соленые огурцы, лимоны – щи, рассольник, солянка и прочие – восстанавливают кислотно-щелочной баланс и выводят токсины из организма. Одновременно это достаточно калорийный продукт, чтобы восполнить энергию, необходимую для борьбы с похмельем.

Морепродукты богаты белками, минералами. Восстанавливают дефицит микроэлементов, помогают быстрее справиться с токсинами. Максимальная доза 300-400 грамм.

Яйца – отличный источник белка и витаминов группы В. Они очень хорошо усваиваются, не создавая дополнительной нагрузки на печень или желудок.

Желеобразные блюда (в том числе, холодец, хаш, рыбный бульон) содержат важнейшую аминокислоту — глицин, которая может снимать напряжение нервной системы, нормализует циклы сна, восстанавливает мозговую активность.

Бананы и рис содержат калий – этот микроэлемент устраняет отеки. А благодаря высокому содержанию углеводов, такой завтрак поможет поправиться, вернёт энергию и жизненные силы.

Цитрусовые, киви, черная смородина – богаты витамином С, эффективным средством для вывода токсинов этанола. Кожура лимона, богатая эфирными маслами, избавит от неприятного запаха изо рта, если пожевать ее несколько минут.

Холодный компресс

Завернутый в полотенце лед или просто мокрое полотенце поможет избавиться от головной боли. Процедура способствует сужению кровеносных сосудов мозга. Что дает существенное облегчение.

Примите ванну или душ

Важно: посещение бани или сауны при алкогольном отравлении противопоказано. Воздействие горячего воздуха полезно после, когда функционирование организма больного полностью восстановиться.

При отравлении организм выводит токсины всеми доступными способами. В том числе и с потом. Поэтому с кожи надо смыть все, что уже выделилось. К тому же теплая вода усилит кровоток в сосудах. Это позволит:

быстрее насытить кислородом внутренние органы, в том числе и головной мозг;

вывести из тканей излишки жидкости, а значит, убрать отеки с лица, рук, ног;

усилить потоотделение и выведение токсинов через открытые поры кожи;

ускорить обменные процессы в организме.

Душ, к тому же, отличное средство быстро взбодриться при похмелье. Под воздействием воды нервные импульсы в огромном количестве поступают с поверхности тела в мозг, активизируя его деятельность.

Важно: температура воды должна быть чуть теплее тела и не вызывать даже малейшего дискомфорта. Слишком холодная или горячая ванна может стать причиной спазма сосудов и, как следствие, резкого повышения артериального давления.

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